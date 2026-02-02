Кучеров набрал 1+3 в в матче Stadium Series с «Бостоном» и стал 1-й звездой. Его 4 очка — 2-й результат для игр НХЛ на открытом воздухе

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. Его 4 (1+3) очка — 2-й результат для игр НХЛ на открытом воздухе.
Рекорд в этом году установил форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, набравший 5 (3+2) баллов в матче «Зимней классики» с «Флоридой».
Кучеров делит второе место с форвардом «Сент-Луиса» Джорданом Кайру, набравшим 4 (1+3) очка в матче «Зимней классики» с «Миннесотой».
В текущем сезоне на счету Никиты стало 86 (28+58) очков в 49 играх в сезоне при полезности «+28». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Кучеров (28:13, «+1») реализовал 1 из 8 бросков в створ и применил 3 силовых приема.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше