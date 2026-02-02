Ричмонд
Кучеров набрал 1+3 в в матче Stadium Series с «Бостоном» и стал 1-й звездой. Его 4 очка — 2-й результат для игр НХЛ на открытом воздухе

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в матче Stadium Series с «Бостоном» (6:5 Б).

Источник: Спортс"

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. Его 4 (1+3) очка — 2-й результат для игр НХЛ на открытом воздухе.

Рекорд в этом году установил форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, набравший 5 (3+2) баллов в матче «Зимней классики» с «Флоридой».

Кучеров делит второе место с форвардом «Сент-Луиса» Джорданом Кайру, набравшим 4 (1+3) очка в матче «Зимней классики» с «Миннесотой».

В текущем сезоне на счету Никиты стало 86 (28+58) очков в 49 играх в сезоне при полезности «+28». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Кучеров (28:13, «+1») реализовал 1 из 8 бросков в створ и применил 3 силовых приема.

