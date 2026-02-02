Ричмонд
Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 86 очков против 91 у Маккиннона и 95 у Макдэвида

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сократил свое отставание в гонке бомбардиров НХЛ после матча Stadium Series с «Бостоном» (6:5 Б).

32-летний россиянин сегодня набрал 4 (1+3) очка. На его счету стало 86 (28+58) баллов в 49 играх в сезоне.

Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему занимает чистое 3-е место в гонке бомбардиров лиги.

Выше идут только форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 95 очков в 56 играх, 34+61) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 91 в 53, 40+51).

Отметим, что Кучеров пропустил 4 матча «Лайтнинг» в этом сезоне. Таким образом, у него есть 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом, как и у Маккиннона.

