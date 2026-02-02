Ахо забил 18-й гол в овертайме в регулярках НХЛ. По их числу в эпоху 3 на 3 форвард «Каролины» уступает только Драйзайтлю (20)

В текущем сезоне на счету 28-летнего финна 54 (19+35) очков в 55 играх при полезности «+9».
Гол в овертайме (в регулярках) стал для Ахо 18-м за карьеру в лиге. Он вышел на чистое 7-е место в истории лиги по их числу.
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 27), Сидни Кросби («Питтсбург», 25), Брэд Маршанд («Флорида», 22), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 20), Джон Таварес («Торонто», 19) и Яромир Ягр (19).
При этом в эпоху овертаймов 3 на 3 (с сезона-2015/16) Ахо делит 2-е место по числу голов с Кросби и Маршандом (у всех — по 18). Больше забил только Драйзайтль (20).
