Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.70
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.15
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Ахо забил 18-й гол в овертайме в регулярках НХЛ. По их числу в эпоху 3 на 3 форвард «Каролины» уступает только Драйзайтлю (20)

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).

В текущем сезоне на счету 28-летнего финна 54 (19+35) очков в 55 играх при полезности «+9».

Гол в овертайме (в регулярках) стал для Ахо 18-м за карьеру в лиге. Он вышел на чистое 7-е место в истории лиги по их числу.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 27), Сидни Кросби («Питтсбург», 25), Брэд Маршанд («Флорида», 22), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 20), Джон Таварес («Торонто», 19) и Яромир Ягр (19).

При этом в эпоху овертаймов 3 на 3 (с сезона-2015/16) Ахо делит 2-е место по числу голов с Кросби и Маршандом (у всех — по 18). Больше забил только Драйзайтль (20).

