Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.50
П2
5.73
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
2
:
Ак Барс
2
Все коэффициенты
П1
5.10
X
1.92
П2
6.14
Хоккей. НХЛ
03.02
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
03.02
Питтсбург
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03.02
Миннесота
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
03.02
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
03.02
Даллас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
03.02
Чикаго
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
03.02
Колорадо
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.89
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Российские юниоры разгромили женскую сборную страны

Российские юниоры разгромили женскую сборную со счетом 10:0.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею уступила мужской юниорской сборной России из игроков не старше 16 лет на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.

Встреча закончилась победой юниоров со счетом 10:0. Шайбы забросили Роман Андреев (4-я минута), Кирилл Васильев (6), Артем Григорьев (8), Арсений Авдюшкин (10), Михаил Чирков (20), Петр Легков (25), Захар Мудров (33), Артем Воронов (45, 55) и Максим Рябов (57).

Турнир в Астане, в котором также принимают участие сборные Казахстана и Белоруссии разных возрастов, продлится до 5 февраля.