Российские юниоры разгромили женскую сборную страны

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею уступила мужской юниорской сборной России из игроков не старше 16 лет на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась победой юниоров со счетом 10:0. Шайбы забросили Роман Андреев (4-я минута), Кирилл Васильев (6), Артем Григорьев (8), Арсений Авдюшкин (10), Михаил Чирков (20), Петр Легков (25), Захар Мудров (33), Артем Воронов (45, 55) и Максим Рябов (57).
Турнир в Астане, в котором также принимают участие сборные Казахстана и Белоруссии разных возрастов, продлится до 5 февраля.