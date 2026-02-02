Фигурист Илья Малинин будет носить на Олимпиаде шнурки, подаренные Овечкиным

В понедельник двукратный чемпион мира вышел на тренировку в коньках с желтыми шнурками — такие же носит Овечкин.
После тренировки фигурист сообщил, что получил шнурки в подарок от Овечкина.
Илья Малинин посетил матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» и сфотографировался с Овечкиным.
Фото: Kyodo.
