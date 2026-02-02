Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.20
П2
13.25
Хоккей. НХЛ
03.02
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
03.02
Питтсбург
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
03.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
03.02
Миннесота
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
03.02
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
03.02
Даллас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
03.02
Чикаго
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
03.02
Колорадо
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
03.02
Юта
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.71
П2
4.75
Хоккей. НХЛ
03.02
Калгари
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Фигурист Илья Малинин будет носить на Олимпиаде шнурки, подаренные Овечкиным

Американский фигурист Илья Малинин будет носить на Играх-2026 шнурки, которые ему подарил хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.

Источник: Спортс"

В понедельник двукратный чемпион мира вышел на тренировку в коньках с желтыми шнурками — такие же носит Овечкин.

После тренировки фигурист сообщил, что получил шнурки в подарок от Овечкина.

Илья Малинин посетил матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» и сфотографировался с Овечкиным.

Фото: Kyodo.

