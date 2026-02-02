Люзенков о победе над «Ак Барсом»: «Спасибо ребятам за то, что не выключились после 2 пропущенных голов. Понимали, что сможем вытащить матч»

— Могу сказать спасибо ребятам за то, что не выключились после двух пропущенных голов. Были хорошие моменты, когда мы накрывали соперника в зоне. Понимали, что этот матч сможем вытащить. А овертайм и буллиты — это уже несколько другое.
Молодцы, что вытащили игру. Я доволен результатом. Всякое бывает, у кого‑то идет игра, у кого‑то не идет. Во втором периоде мы переигрывали «Ак Барс» за счет движения, за счет наложений смену на смену. Даже если проиграли по броскам, преимущества у нас было больше, чем в матче в Казани.
— «Сибирь» славится своими удалениями за шестого полевого. Поднимали эту тему в раздевалке?
— Да, после выезда поговорили со всеми ребятами. Сказали: хватайте всех, кто будет шестым. Если они не умеют считать до шести, то нам приходится это делать, — сказал Люзенков.