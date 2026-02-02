Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03.02
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
03.02
Питтсбург
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
03.02
Миннесота
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
03.02
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
03.02
Даллас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
03.02
Чикаго
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
03.02
Колорадо
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.60
П2
3.73
Хоккей. НХЛ
03.02
Юта
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.70
П2
4.65
Хоккей. НХЛ
03.02
Калгари
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Барыс
2
П1
X
П2

Люзенков о победе над «Ак Барсом»: «Спасибо ребятам за то, что не выключились после 2 пропущенных голов. Понимали, что сможем вытащить матч»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе над «Ак Барсом» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:2 Б).

Источник: Спортс"

— Могу сказать спасибо ребятам за то, что не выключились после двух пропущенных голов. Были хорошие моменты, когда мы накрывали соперника в зоне. Понимали, что этот матч сможем вытащить. А овертайм и буллиты — это уже несколько другое.

Молодцы, что вытащили игру. Я доволен результатом. Всякое бывает, у кого‑то идет игра, у кого‑то не идет. Во втором периоде мы переигрывали «Ак Барс» за счет движения, за счет наложений смену на смену. Даже если проиграли по броскам, преимущества у нас было больше, чем в матче в Казани.

— «Сибирь» славится своими удалениями за шестого полевого. Поднимали эту тему в раздевалке?

— Да, после выезда поговорили со всеми ребятами. Сказали: хватайте всех, кто будет шестым. Если они не умеют считать до шести, то нам приходится это делать, — сказал Люзенков.