Козлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Ребятам тяжело давалось играть: 5-й матч через день, с переездами. Было как в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь или нет?»

Ребятам тяжело давалось играть, пятая встреча через день, с переездами. Было ощущение, как бывает в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь ты или нет? Но мы доехали. Ребята проявили характер и дотерпели до конца.