Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.60
П2
3.73
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.73
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Барыс
2
П1
X
П2

Козлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Ребятам тяжело давалось играть: 5-й матч через день, с переездами. Было как в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь или нет?»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:1).

Источник: Спортс"

— Волевая победа над хорошим соперником, соседом в турнирной таблице. Все понимали важность матча — и мы, и они. Хорошо, что реализовали свои моменты, а Вязовой был на высоте, как и все последние матчи.

Ребятам тяжело давалось играть, пятая встреча через день, с переездами. Было ощущение, как бывает в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь ты или нет? Но мы доехали. Ребята проявили характер и дотерпели до конца.

— Вы специально режиссируете матчи с «Нефтехимиком»? Ведь действительно один к одному.

— Если бы я такими способностями обладал, то все было бы намного проще в жизни. Но я такими способностями не обладаю. Как получается, так получается, — сказал Козлов.