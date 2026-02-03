Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
0
:
Торонто
1
Все коэффициенты
П1
4.61
X
4.20
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
2
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
1.28
X
9.50
П2
23.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
0
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.02
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
3
:
Виннипег
2
Все коэффициенты
П1
1.26
X
4.50
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
5
:
Сан-Хосе
3
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.50
П2
49.00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.32
X
5.66
П2
1.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 25-й ассист в сезоне, 2 броска, 2 хита и «+2» за 17:15 с «Айлендерс». У него 2+5 в последних 11 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

Лучший снайпер в истории регулярок лиги не забивал в 3 последних матчах. В последних 11 встречах у него 7 (2+5) баллов.

Сегодня Александр (17:15, «+2») также отметился 2 бросками в створ ворот и 2 силовыми приемами.

