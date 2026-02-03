Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 25-й ассист в сезоне, 2 броска, 2 хита и «+2» за 17:15 с «Айлендерс». У него 2+5 в последних 11 играх

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
Лучший снайпер в истории регулярок лиги не забивал в 3 последних матчах. В последних 11 встречах у него 7 (2+5) баллов.
Сегодня Александр (17:15, «+2») также отметился 2 бросками в створ ворот и 2 силовыми приемами.
