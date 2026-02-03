Ричмонд
Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок лиги — 1670 (919+751) балл в 1548 играх.

Овечкин вошел в топ-5 в истории лиги по числу набранных очков в составе одного клуба (франшизы), вытеснив из него Уэйна Гретцки (1669 баллов в 696 играх за «Эдмонтон»).

Выше идут Горди Хоу (1809 в 1687, «Детройт»), Стив Айзерман (1755 в 1514, «Детройт»), Сидни Кросби (1745 в 1405, «Питтсбург») и Марио Лемье (1723 в 915, «Питтсбург»).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
