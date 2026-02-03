Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
2
:
Торонто
3
Все коэффициенты
П1
6.65
X
4.20
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
5
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
X
21.00
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.32
X
5.66
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.53
X
5.36
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.95
П2
7.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2

Капризов сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 1-й звездой. У него 32+37 в 57 играх — делит 3-е место в гонке снайперов НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 ОТ).

Второй гол 28-летнего россиянина принес «Уайлд» победу в овертайме. Его признали первой звездой встречи.

На счету Капризова стало 69 (32+37) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+9». Он делит третье место в гонке снайперов лиги.

Сегодня Кирилл (23:50, «минус 1») реализовал 2 из 4 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 2:1.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше