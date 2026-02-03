Капризов сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 1-й звездой. У него 32+37 в 57 играх — делит 3-е место в гонке снайперов НХЛ

Второй гол 28-летнего россиянина принес «Уайлд» победу в овертайме. Его признали первой звездой встречи.
На счету Капризова стало 69 (32+37) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+9». Он делит третье место в гонке снайперов лиги.
Сегодня Кирилл (23:50, «минус 1») реализовал 2 из 4 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 2:1.
