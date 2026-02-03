Ричмонд
2-й период
Калгари
1
:
Торонто
3
Все коэффициенты
П1
6.65
X
3.48
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
5
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
X
21.00
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.32
X
5.66
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.53
X
5.36
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.95
П2
7.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2

Чинахов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив с передачи Малкина. У него 7+3 в 16 играх после обмена в «Питтсбург»

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забил после паса Евгения Малкина и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:3).

На счету 25-летнего россиянина стало 16 (10+6) очков в 45 играх в текущем сезоне.

При этом в 16 матчах после обмена в «Пингвинс» из «Коламбуса» — 10 (7+3) баллов при полезности «+5» и среднем времени на льду 13:28 (против 10:18 в «Блю Джекетс»).

Сегодня Чинахов (12:12, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ.

