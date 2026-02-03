Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Торонто
3
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.38
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.32
X
5.66
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.53
X
5.36
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.95
П2
7.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2

Михеев набрал 1+3 в матче «Сан-Хосе» при полезности «+4» и стал 2-й звездой. У него 9 баллов в последних 8 играх

Форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:3).

31-летний россиянин был признан второй звездой встречи, первой звездой был назван его одноклубник Райан Донато с 4 (2+2) баллами и полезностью «+5».

Михеев провел 2-й в карьере матч с 4 очками. Первый был в составе «Ванкувера» и тоже против «Сан-Хосе» — те же 1+3 в декабре 2022 года.

В текущем сезоне на счету Ильи стало 23 (11+12) очка в 51 игре при полезности «+1» и среднем времени на льду 17:42. При этом в последних 8 матчах у него 9 (3+6) баллов.

Сегодня Михеев (16:14, «+4») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 2 блока и допустил 1 потерю.