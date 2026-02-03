«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» (6:5), отыгравшись с 1:5. Стэмкос забил 5-й и 6-й голы «Предаторс» и завершил 2-й такой камбэк в истории клуба

Пятый и шестой гол клуба из Теннесси в этой игре записал в актив 35-летний форвард Стивен Стэмкос. Он стал 2-й звездой матча, также в тройку вошли защитник Роман Йоси (0+4) и форвард Райан О’Райлли (дубль).