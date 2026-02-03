Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Торонто
3
Все коэффициенты
П1
12.75
X
3.48
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.32
X
5.66
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.53
X
5.36
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.95
П2
7.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» (6:5), отыгравшись с 1:5. Стэмкос забил 5-й и 6-й голы «Предаторс» и завершил 2-й такой камбэк в истории клуба

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

К середине второго периода «Предаторс» уступали со счетом 1:5, но затем забросили 5 шайб подряд и сумели выиграть в основное время.

Пятый и шестой гол клуба из Теннесси в этой игре записал в актив 35-летний форвард Стивен Стэмкос. Он стал 2-й звездой матча, также в тройку вошли защитник Роман Йоси (0+4) и форвард Райан О’Райлли (дубль).

Победный камбэк с отыгрышем дефицита в 4 шайбы стал вторым в истории клуба. В январе 2025 года «Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» (7:5), тоже уступая 1:5 к середине второго периода.