Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.40
X
5.50
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.58
П2
4.49
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.66
X
5.10
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.95
П2
7.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2

Малкин набрал очки в 6-м матче подряд — 3+5 на отрезке. В сезоне у него 13+30 в 39 играх при полезности «+15»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу Егору Чинахову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:3).

39-летний россиянин продлил результативную серию до 6 игр (3+5 на отрезке).

В текущем сезоне у него 43 (13+30) очка в 39 играх при полезности «+15» (второй показатель в «Пингвинс», лучше только у защитника Райана Ши — «+23»).

Сегодня Малкин (15:51, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 3:1.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше