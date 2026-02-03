Малкин набрал очки в 6-м матче подряд — 3+5 на отрезке. В сезоне у него 13+30 в 39 играх при полезности «+15»

39-летний россиянин продлил результативную серию до 6 игр (3+5 на отрезке).
В текущем сезоне у него 43 (13+30) очка в 39 играх при полезности «+15» (второй показатель в «Пингвинс», лучше только у защитника Райана Ши — «+23»).
Сегодня Малкин (15:51, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 3:1.
