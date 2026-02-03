Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене из России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело»

— Если говорить не только о тех, кто в России, но и в мире, большинство людей назовут Сашу Овечкина. Он прославляет Россию в НХЛ. Хотя для кого-то это считается вражеской территорией, но при этом никто Саше ничего не запрещает и не ограничивает его в позиционировании себя как российского спортсмена на территории США. Наверное, и для мира он сейчас самый известный российский спортсмен, и для России.