Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.52
П2
4.21
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.10
П2
1.51
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.03
П2
7.18
Хоккей. НХЛ
04.02
Айлендерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04.02
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.79
Хоккей. НХЛ
04.02
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
04.02
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.50
П2
4.07
Хоккей. НХЛ
04.02
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2

Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене из России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о влиятельных российских спортсменах.

Источник: Спортс"

— Кто самый влиятельный спортсмен на сегодняшний день?

— Если говорить не только о тех, кто в России, но и в мире, большинство людей назовут Сашу Овечкина. Он прославляет Россию в НХЛ. Хотя для кого-то это считается вражеской территорией, но при этом никто Саше ничего не запрещает и не ограничивает его в позиционировании себя как российского спортсмена на территории США. Наверное, и для мира он сейчас самый известный российский спортсмен, и для России.

Будут ли прислушиваться к его мнению — это другой вопрос. Но Саша не сильно многословен в этом смысле. Я не уверена, что он сильно хочет, чтобы кто-то прислушивался к чему-то. Да, он дает интервью, но это не факт, что он делает какие-то заявления.

Вы слышали от него какие-то заявления, кроме создания «Putin Team»? Он просто предложил создать в свое время движение и держал эту ситуацию на контроле. И за границей ему за это ничего не было. Он просто делает свое дело, демонстрирует, что он спортсмен и никакими поступками себя не дискредитирует, — сказала Журова.

Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье.