Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.02
Айлендерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
04.02
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
04.02
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
04.02
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.93
Хоккей. НХЛ
04.02
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04.02
Эдмонтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.60
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2

Юниорская сборная России по хоккею обыграла белорусов на турнире в Астане

Юниорская сборная России обыграла команду Белоруссии в матче Eurasia Jastar Cup.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сборная России по хоккею из игроков не старше 16 лет одержала победу над командой Белоруссии (в возрасте до 17 лет) на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу российских юниоров. В составе победителей шайбы забросили Максим Рябов (12-я минута) и Федор Бондаренко (38). У белорусской команды отличился Артур Жук (29).

Турнир в Астане, в котором также принимают участие женская сборная России и национальная команда Казахстана (до 18 лет), продлится до 5 февраля.