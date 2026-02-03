Юниорская сборная России по хоккею обыграла белорусов на турнире в Астане

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сборная России по хоккею из игроков не старше 16 лет одержала победу над командой Белоруссии (в возрасте до 17 лет) на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу российских юниоров. В составе победителей шайбы забросили Максим Рябов (12-я минута) и Федор Бондаренко (38). У белорусской команды отличился Артур Жук (29).
Турнир в Астане, в котором также принимают участие женская сборная России и национальная команда Казахстана (до 18 лет), продлится до 5 февраля.