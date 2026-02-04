Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь — не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»

Клуб потерпел четвертое подряд поражение.
— Игра складывалась для нас тяжело. Но мы нашли силы, забили непростой гол, капитан помог нам. Немножко ушла уверенность, ушла былая слава. Но надо работать, через это все придет.
— С нового года «Динамо» проигрывает всем подряд. Почему?
— Понимаем, в чем дело. Где-то мы что-то проспали. Согласен, что январь — не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся.
— Вы солидно перебросали СКА. Это голкипер соперника включил режим Третьяка?
— Вратарь хорошо сыграл. У нас были моменты и в третьем периоде. Но все-таки тяжело, много стыковой борьбы было не в нашу пользу. Свежести не хватило. Предпринимаем вещи, чтобы выйти из этого состояния. Но пока немного тяжеловато.
— Может, хорошо, что это случилось не перед плей-офф, а сейчас?
— Не думаем об этом, а ищем свою игру. Плей-офф пока далековато. А то, что команда переживает непростые времена, — это факт.
Да, с нами чуть иначе играют, о нас говорят. Но уже все, ребята — в хоккее есть здесь и сейчас. Каждый день мы должны доказывать, доказывать и еще раз доказывать, — сказал Квартальнов.