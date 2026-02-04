Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.15
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.50
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.70
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.26
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь — не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об игре команды после матча против СКА (3:4 Б).

Источник: Спортс"

Клуб потерпел четвертое подряд поражение.

— Игра складывалась для нас тяжело. Но мы нашли силы, забили непростой гол, капитан помог нам. Немножко ушла уверенность, ушла былая слава. Но надо работать, через это все придет.

— С нового года «Динамо» проигрывает всем подряд. Почему?

— Понимаем, в чем дело. Где-то мы что-то проспали. Согласен, что январь — не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся.

— Вы солидно перебросали СКА. Это голкипер соперника включил режим Третьяка?

— Вратарь хорошо сыграл. У нас были моменты и в третьем периоде. Но все-таки тяжело, много стыковой борьбы было не в нашу пользу. Свежести не хватило. Предпринимаем вещи, чтобы выйти из этого состояния. Но пока немного тяжеловато.

— Может, хорошо, что это случилось не перед плей-офф, а сейчас?

— Не думаем об этом, а ищем свою игру. Плей-офф пока далековато. А то, что команда переживает непростые времена, — это факт.

Да, с нами чуть иначе играют, о нас говорят. Но уже все, ребята — в хоккее есть здесь и сейчас. Каждый день мы должны доказывать, доказывать и еще раз доказывать, — сказал Квартальнов.