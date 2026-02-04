Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Торонто
П1
1.88
X
4.60
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сиэтл
П1
2.15
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Торпедо
П1
3.22
X
4.26
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
П1
2.23
X
4.13
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с “Шанхаем”, классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об игре нападающего Майкла Маклауда.

Источник: Спортс"

Во вторник «Авангард» победил «Шанхай» со счетом 5:3. Маклауд набрал 4 (2+2) очка. Эндрю Потуральски сделал 3 передачи.

Вратарь Никита Серебряков отразил 31 из 34 бросков.

— Как вы оцените игру Майкла Маклауда? Он набрал 4 (2+2) очка и выиграл 70% вбрасываний.

— Он присоединился к команде позже, это всегда сложно любому игроку. Ему потребовалось время на адаптацию, чтобы вернуть свою форму. Но сейчас мы видим, как Маклауд прогрессирует от матча к матчу.

Сегодня он был вдохновляющим примером для партнеров. Он классно отрабатывает и в обороне, и в атаке. Всегда идет на ворота, борется, добавляет и не бросает игру в моментах. Мы ждали такого хоккеиста и рады, что он является сейчас частью нашего коллектива.

Потуральски, Чеккони — молодцы, что сумели адаптироваться к лиге и приносят много пользы команде. КХЛ — это лига с высокой конкуренцией, тут играть не так просто.

— Почему вы не дали отдохнуть вратарю Серебрякову? У него были трудные матчи перед этим.

— Он сам не хотел отдыхать. Подошел и сказал, что хочет играть. Он недавно отдыхал, впереди у нас пауза на Матч звезд. Если бы Никита сейчас получил паузу, то перерыв получился бы длительным. И если твой первый номер говорит, что хочет играть — он будет играть.

— Что вы скажете об игре новичков — Пилипенко и Долженкова?

— Всегда трудно вливаться в новую команду. Так бывает всегда и во всех лигах. Иногда на этот процесс уходит от месяца, чтобы овладеть всеми нюансами системы. Конечно, они пока отстают от партнеров. Но это нормально, мы даем им шансы.

Так, у нас сегодня не играл Котляревский. У нас в команде все здоровы, а он не заслуживает того, чтобы сидеть в запасе. Но мы пока даем шансы новичкам, — сказал Буше.