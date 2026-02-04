Овечкин с «Филадельфией»: 0 очков, «-2», 4 броска и 2 силовых приема за 15:35. Безголевая серия достигла 4 игр

40-летний форвард «Кэпиталс» провел на льду 15:35 и не отметился набранными очками. На его счету 4 броска в створ (еще 2 в блок и 1 — мимо), два силовых приема, один отбор и двухминутное удаление, которое соперник не смог реализовать.
Безголевая серия российского нападающего достигла 4 матчей. В этом сезоне Овечкин набрал 47 очков в 58 матчах при полезности «плюс 3».
Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене в России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело».