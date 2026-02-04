Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
1
:
Торонто
2
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.28
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.26
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.13
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Овечкин с «Филадельфией»: 0 очков, «-2», 4 броска и 2 силовых приема за 15:35. Безголевая серия достигла 4 игр

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Филадельфии» (2:4).

Источник: Спортс"

40-летний форвард «Кэпиталс» провел на льду 15:35 и не отметился набранными очками. На его счету 4 броска в створ (еще 2 в блок и 1 — мимо), два силовых приема, один отбор и двухминутное удаление, которое соперник не смог реализовать.

Безголевая серия российского нападающего достигла 4 матчей. В этом сезоне Овечкин набрал 47 очков в 58 матчах при полезности «плюс 3».

Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене в России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело».