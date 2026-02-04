Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.30
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.26
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.13
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Кучеров набрал 1+3 в матче с «Баффало», поучаствовав во всех голах команды. У форварда «Тампы» 90 очков за 50 игр в сезоне

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» оказалась сильнее «Баффало» в овертайме (4:3 ОТ). Никита Кучеров поучаствовал во всех голах «Лайтнинг», набрав 4 (1+3) очка.

Источник: Спортс"

Российский форвард открыл счет на 10-й минуте игры, а затем сделал три ассиста. За 25 секунд до конца третьего периода Кучеров вывел на бросок Даррена Рэддиша, и тот перевел игру в дополнительное время.

В конце овертайма Кучеров сделал передачу через всю площадку на Джейка Генцела, который убежал один на один и забросил победную шайбу.

В активе Никиты стало 90 (29+61) очков в 50 матчах текущего сезона при полезности «плюс 29».

