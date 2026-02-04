Кучеров набрал 1+3 в матче с «Баффало», поучаствовав во всех голах команды. У форварда «Тампы» 90 очков за 50 игр в сезоне

Российский форвард открыл счет на 10-й минуте игры, а затем сделал три ассиста. За 25 секунд до конца третьего периода Кучеров вывел на бросок Даррена Рэддиша, и тот перевел игру в дополнительное время.
В конце овертайма Кучеров сделал передачу через всю площадку на Джейка Генцела, который убежал один на один и забросил победную шайбу.
В активе Никиты стало 90 (29+61) очков в 50 матчах текущего сезона при полезности «плюс 29».
