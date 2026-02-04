Панарин хочет перейти во «Флориду» или «Тампу». «Вашингтон», «Каролина», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес» также претендуют на форварда (The Athletic)

Отмечается, что эти варианты наиболее сложные в реализации: у клубов мало средств под потолком зарплат. Также у них могут возникнуть проблемы с компенсацией для клуба из Нью-Йорка и последующим продлением контракта.
«Вашингтон», «Каролина», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес» обладают большими возможностями, но неизвестно, есть ли среди этих клубов те, которые интересны 34-летнему форварду.
Ранее «Рейнджерс» вывели Панарина из состава, чтобы защитить от травм перед обменом. В нынешнем сезоне форвард набрал 57 (19+38) очков в 52 матчах регулярки НХЛ.
Фридман о новом контракте Панарина: «Он просил около 50 млн долларов, но сумма может оказаться ближе к 45 млн. Не знаю никого, кто дал бы 50 млн».