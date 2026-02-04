Кучеров в 6-й раз сделал 60+ ассистов в регулярке НХЛ — 3-й результат в истории лиги для игроков не из Северной Америки. Больше только у Ягра и Петера Штястны

32-летний форвард сравнялся с Хенриком Седином по числу регулярок с 60 голевыми передачами и более — по 6. Среди игроков, рожденных не в Северной Америке, больше таких сезонов только у Петера Штястны (7) и Яромира Ягра (8).
Отметим, что Кучеров преодолевает эту отметку в четвертый раз подряд. Наивысший показатель — 100 ассистов в сезоне-2023/24.
Кучеров набрал 1+3 в матче с «Баффало», поучаствовав во всех голах команды. У форварда «Тампы» 90 очков за 50 игр в сезоне.
