Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.26
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.13
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Малкин прервал серию из 6 матчей с очками — 0+0 и «-2» с «Айлендерс». У форварда «Питтсбурга» 43 очка за 40 игр в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5) и прервал серию из 6 игр с набранными очками.

Источник: Спортс"

39-летний россиянин провел на льду 17:44, нанес три броска в створ, допустил три потери при трех отборах, сделал один силовой прием и проиграл единственное для себя вбрасывание, завершив встречу с полезностью «минус 2».

В этом сезоне на счету Малкина 43 (13+30) очка в 40 матчах при полезности «плюс 13».

Чинахов забил «Айлендерс». У форварда «Питтсбурга» 5+2 в 7 последних матчах.

