Малкин прервал серию из 6 матчей с очками — 0+0 и «-2» с «Айлендерс». У форварда «Питтсбурга» 43 очка за 40 игр в сезоне

39-летний россиянин провел на льду 17:44, нанес три броска в створ, допустил три потери при трех отборах, сделал один силовой прием и проиграл единственное для себя вбрасывание, завершив встречу с полезностью «минус 2».
В этом сезоне на счету Малкина 43 (13+30) очка в 40 матчах при полезности «плюс 13».
Чинахов забил «Айлендерс». У форварда «Питтсбурга» 5+2 в 7 последних матчах.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше