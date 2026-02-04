Ричмонд
Кучеров обошел Федорова и стал 3-м среди россиян по ассистам в регулярках НХЛ — 698. Впереди только Малкин и Овечкин

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче «Баффало» (4:3 ОТ). На его счету стало 698 голевых передач за 853 игры в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

32-летний форвард обошел Сергея Федорова (696 ассистов за 1248 матчей) по этому показателю и стал третьим среди россиян в истории лиги.

Кучерова опережают только Александр Овечкин («Вашингтон», 751 за 1549) и Евгений Малкин («Питтсбург», 862 за 1389).

Среди всех игроков в истории НХЛ хоккеист «Лайтнинг» делит 64-е место по числу передач. Овечкин идет 50-м, Малкин — 27-й.

Кучеров вплотную приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ — 90 очков против 91. Лидирует Макдэвид — 95 очков, но у соперников по 3 игры в запасе.

