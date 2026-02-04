Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.02
Виннипег
:
Монреаль
П1
2.48
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
05.02
Коламбус
:
Чикаго
П1
2.08
X
4.40
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
05.02
Флорида
:
Бостон
П1
2.08
X
4.40
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
05.02
Нэшвилл
:
Миннесота
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
05.02
Колорадо
:
Сан-Хосе
П1
1.58
X
5.00
П2
5.03
Хоккей. НХЛ
05.02
Юта
:
Детройт
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
05.02
Даллас
:
Сент-Луис
П1
1.77
X
4.41
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
05.02
Вегас
:
Ванкувер
П1
1.57
X
4.90
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
05.02
Калгари
:
Эдмонтон
П1
2.83
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
05.02
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
П1
1.95
X
4.23
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2

Тренер «Спартака» Барков об 1:3: «Локомотив» хорошо менял стиль: начал в один, потом быстро перестроился. Мы с трудом выходили из своей зоны, поэтому не слишком много создали"

Тренер «Спартака» Александр Барков-старший высказался о матче с «Локомотивом» (1:3).

Источник: Спортс"

— Мы начали достаточно хорошо и выполняли план, который у нас был — контролировали шайбу. С такой командой, как «Локомотив», нужно владеть шайбой достаточно времени, чтобы не давать сопернику вести свою игру.

Повели в счете, но гол в следующей же смене получился неожиданным. Соперник продолжил играть первым номером, поддавливал, но у нас были хорошие контратаки. Могли забить, но не смогли реализовать.

«Локомотиву» надо отдать должное. Они хорошо меняли свой стиль: начали в один, потом быстро перестроились. Хорошо оборонялись, в том числе с помощью прессинга. Мы с трудом выходили из своей зоны, поэтому не слишком много создали.

— Как вам Гутик сегодня?

— Хорошую игру провел. В конце перешли на два с половиной звена, и он не так часто на поле выходил. Но это парень с хорошим голевым чутьем, с техникой, он может из определенного момента создать гол, — сказал Барков-старший.