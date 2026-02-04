Тренер «Спартака» Барков об 1:3: «Локомотив» хорошо менял стиль: начал в один, потом быстро перестроился. Мы с трудом выходили из своей зоны, поэтому не слишком много создали"

— Мы начали достаточно хорошо и выполняли план, который у нас был — контролировали шайбу. С такой командой, как «Локомотив», нужно владеть шайбой достаточно времени, чтобы не давать сопернику вести свою игру.
Повели в счете, но гол в следующей же смене получился неожиданным. Соперник продолжил играть первым номером, поддавливал, но у нас были хорошие контратаки. Могли забить, но не смогли реализовать.
«Локомотиву» надо отдать должное. Они хорошо меняли свой стиль: начали в один, потом быстро перестроились. Хорошо оборонялись, в том числе с помощью прессинга. Мы с трудом выходили из своей зоны, поэтому не слишком много создали.
— Как вам Гутик сегодня?
— Хорошую игру провел. В конце перешли на два с половиной звена, и он не так часто на поле выходил. Но это парень с хорошим голевым чутьем, с техникой, он может из определенного момента создать гол, — сказал Барков-старший.