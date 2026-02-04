Панарин заключил двухлетний контракт с «Лос-Анджелесом» с зарплатой 11 млн долларов в год (Пьер ЛеБрюн)

Соглашение с 34-летним россиянином рассчитано на два года с кэпхитом 11 млн долларов в год.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» получат условный выбор в третьем раунде драфта и проспекта Лиама Гринтри в обмен на Панарина.
Продление контракта Артемия Панарина с «Лос-Анджелесом» завершено, сообщает журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн.
