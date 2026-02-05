Фавориту драфта НХЛ-2026 Маккенне предъявлено обвинение в нападении. 18-летний хоккеист, вероятно, подрался в баре, сломав челюсть человеку

По информации Onward State, студенческой газеты Университета штата Пенсильвания, форварда обвиняют в нападении с попыткой причинения тяжких телесных повреждений, а также в совершении двух административных правонарушений — хулиганства и харассмента.
Инцидент произошел 31 января после матча на открытом воздухе, в котором Университет Пенсильвании уступил Мичигану (4:5 ОТ). В той игре Маккенна забил и сделал две передачи.
Сообщается, что после игры команда находилась в баре в центре города с друзьями и родственниками. Маккенна предположительно напал на человека, в результате чего у пострадавшего была сломана челюсть.
«Нам известно о предъявленных обвинениях. Поскольку судебное разбирательство продолжается, мы не будем давать дальнейших комментариев», — сказал Джон Ханна, заместитель директора по стратегическим коммуникациям спортивного департамента Университета штата Пенсильвания.