Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.61
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
2
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.60
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
4
:
Миннесота
3
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.95
П2
4.44
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
4
:
Бостон
3
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.25
П2
14.00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Ак Барс
0
П1
X
П2

Фавориту драфта НХЛ-2026 Маккенне предъявлено обвинение в нападении. 18-летний хоккеист, вероятно, подрался в баре, сломав челюсть человеку

18-летнему нападающему Гэвину Маккенне предъявлены обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Источник: Спортс"

По информации Onward State, студенческой газеты Университета штата Пенсильвания, форварда обвиняют в нападении с попыткой причинения тяжких телесных повреждений, а также в совершении двух административных правонарушений — хулиганства и харассмента.

Инцидент произошел 31 января после матча на открытом воздухе, в котором Университет Пенсильвании уступил Мичигану (4:5 ОТ). В той игре Маккенна забил и сделал две передачи.

Сообщается, что после игры команда находилась в баре в центре города с друзьями и родственниками. Маккенна предположительно напал на человека, в результате чего у пострадавшего была сломана челюсть.

«Нам известно о предъявленных обвинениях. Поскольку судебное разбирательство продолжается, мы не будем давать дальнейших комментариев», — сказал Джон Ханна, заместитель директора по стратегическим коммуникациям спортивного департамента Университета штата Пенсильвания.