Крис Друри: «Панарин, пожалуй, лучшее подписание с рынка за 100-летнюю историю “Рейнджерс”. Его обмен дал нам возможность приобрести ценные активы»

Клуб из Нью-Йорка обменял хоккеиста в «Кингс» на Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Артемия Панарина и Карсона Соуси за их работу и вклад в “Рейнджерс”. Мы желаем им и всем их семьям всего наилучшего в будущем.
Артемий — невероятный игрок. Пожалуй, лучшее подписание с рынка свободных агентов за 100-летнюю историю клуба. Он заслуживает шанса на титул, и мы хотели дать ему этот шанс, пока перестраиваем команду.
Решение обменять игрока такого уровня, как Артемий, далось непросто. Но это дало нам возможность приобрести ценные активы на будущее. Как я уже написал в письме нашим болельщикам, никто не доволен тем, как мы выступаем в этом сезоне. Это моя ответственность как генерального менеджера. В начале нас воспринимали как команду, способную выйти в плей-офф, но мы не оправдали ожиданий.
Я доверяю Майку Салливану — он один из лучших тренеров в этой лиге. Также у него очень опытная команда помощников. Моя задача — работать с ними, чтобы понять, почему мы не оправдали ожиданий и как нам всем улучшить результаты в будущем.
Наши болельщики заслуживают Кубок Стэнли, а не команду, которая просто надеется попасть в плей-офф с позиции уайлд-кард. Поэтому мы решили, что лучше начать эти организационные изменения как можно скорее. Это будет руководящим принципом каждого решения, которое мы принимаем как клуб", — сказал Крис Друри.
Панарин — в «Лос-Анджелесе»! Ушел за мешок шайб и сразу продлил контракт на 2 года.