Крис Друри: «Панарин, пожалуй, лучшее подписание с рынка за 100-летнюю историю “Рейнджерс”. Его обмен дал нам возможность приобрести ценные активы»

Решение обменять игрока такого уровня, как Артемий, далось непросто. Но это дало нам возможность приобрести ценные активы на будущее. Как я уже написал в письме нашим болельщикам, никто не доволен тем, как мы выступаем в этом сезоне. Это моя ответственность как генерального менеджера. В начале нас воспринимали как команду, способную выйти в плей-офф, но мы не оправдали ожиданий.