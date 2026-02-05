Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.61
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
2
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.60
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
4
:
Миннесота
3
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.44
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
4
:
Бостон
3
Все коэффициенты
П1
1.45
X
8.00
П2
31.00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Ак Барс
0
П1
X
П2

Крис Друри: «Панарин, пожалуй, лучшее подписание с рынка за 100-летнюю историю “Рейнджерс”. Его обмен дал нам возможность приобрести ценные активы»

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри высказался после обмена Артемия Панарина в «Лос-Анджелес».

Источник: Спортс"

Клуб из Нью-Йорка обменял хоккеиста в «Кингс» на Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Артемия Панарина и Карсона Соуси за их работу и вклад в “Рейнджерс”. Мы желаем им и всем их семьям всего наилучшего в будущем.

Артемий — невероятный игрок. Пожалуй, лучшее подписание с рынка свободных агентов за 100-летнюю историю клуба. Он заслуживает шанса на титул, и мы хотели дать ему этот шанс, пока перестраиваем команду.

Решение обменять игрока такого уровня, как Артемий, далось непросто. Но это дало нам возможность приобрести ценные активы на будущее. Как я уже написал в письме нашим болельщикам, никто не доволен тем, как мы выступаем в этом сезоне. Это моя ответственность как генерального менеджера. В начале нас воспринимали как команду, способную выйти в плей-офф, но мы не оправдали ожиданий.

Я доверяю Майку Салливану — он один из лучших тренеров в этой лиге. Также у него очень опытная команда помощников. Моя задача — работать с ними, чтобы понять, почему мы не оправдали ожиданий и как нам всем улучшить результаты в будущем.

Наши болельщики заслуживают Кубок Стэнли, а не команду, которая просто надеется попасть в плей-офф с позиции уайлд-кард. Поэтому мы решили, что лучше начать эти организационные изменения как можно скорее. Это будет руководящим принципом каждого решения, которое мы принимаем как клуб", — сказал Крис Друри.

Панарин — в «Лос-Анджелесе»! Ушел за мешок шайб и сразу продлил контракт на 2 года.