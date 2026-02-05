«Юта» отправила Бута в АХЛ. У форварда 7 очков в 28 матчах сезона НХЛ

В этом сезоне форвард провел 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (3+4) очков при полезности «плюс 2».
В АХЛ в нынешнем чемпионате Бут сыграл 19 игр и отметился 17 (8+9) баллами за результативность.
20-летний нападающий Даниил Бут на фоне паузы на Олимпиаду переведен в «Тусон» — фарм-клуб «Юты».
