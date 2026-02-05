Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Ванкувер
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.88
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.61
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.61
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
2
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.89
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
4
:
Миннесота
4
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.76
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
4
:
Бостон
3
Все коэффициенты
П1
6.70
X
1.42
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Ак Барс
0
П1
X
П2

«Коламбус» выиграл 10 из 11 матчей при Боунессе. Команда не пропустила во 2-й игре подряд и идет 9-й на Востоке

«Коламбус» обыграл «Чикаго» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Команда из Огайо продлила победную серию до семи матчей, а после прихода Рика Боунесса на пост главного тренера «Блю Джекетс» выиграл 10 из 11 игр, уступив на этом отрезке только «Оттаве» (1:4).

Кроме того, «Коламбус» не пропустил во втором матче подряд. В прошлой игре с «Нью-Джерси» (3:0) шатаут на свой счет записал Элвис Мерзликин (24 из 24 отраженных бросков). Джет Гривс ни разу не пропустил в матче с «Блэкхокс» (22 из 22 отраженных бросков).

На данный момент «Коламбус» располагается на девятой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 56 матчах.