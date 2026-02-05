«Коламбус» выиграл 10 из 11 матчей при Боунессе. Команда не пропустила во 2-й игре подряд и идет 9-й на Востоке

Команда из Огайо продлила победную серию до семи матчей, а после прихода Рика Боунесса на пост главного тренера «Блю Джекетс» выиграл 10 из 11 игр, уступив на этом отрезке только «Оттаве» (1:4).
Кроме того, «Коламбус» не пропустил во втором матче подряд. В прошлой игре с «Нью-Джерси» (3:0) шатаут на свой счет записал Элвис Мерзликин (24 из 24 отраженных бросков). Джет Гривс ни разу не пропустил в матче с «Блэкхокс» (22 из 22 отраженных бросков).
На данный момент «Коламбус» располагается на девятой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 56 матчах.