Капризов, Тарасенко, Тренин и Юров набрали по очку в матче «Миннесоты» с «Нэшвиллом»

Владимир Тарасенко и Яков Тренин забросили по шайбе, Данила Юров и Кирилл Капризов сделали по голевой передаче.
Отметим, что Капризов продлил серию игр с набранными очками до четырех (4+2 на отрезке) и добрался до отметки 70 (32+38) очков за 58 игр в регулярке.
Куинн Хьюз сделал 400 ассистов в НХЛ за 484 игры. Только Орр и Коффи были быстрее среди защитников в истории лиги.
