Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
3
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
1.33
X
9.50
П2
43.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.50
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.28
П2
1.78
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
4
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
3.76
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.35
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2

Капризов, Тарасенко, Тренин и Юров набрали по очку в матче «Миннесоты» с «Нэшвиллом»

Четыре российских хоккеиста «Миннесоты» отметились результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:5 ОТ).

Источник: Спортс"

Владимир Тарасенко и Яков Тренин забросили по шайбе, Данила Юров и Кирилл Капризов сделали по голевой передаче.

Отметим, что Капризов продлил серию игр с набранными очками до четырех (4+2 на отрезке) и добрался до отметки 70 (32+38) очков за 58 игр в регулярке.

