Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
Все коэффициенты
П1
1.17
X
5.20
П2
59.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
Все коэффициенты
П1
56.00
X
12.75
П2
1.09
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
3.76
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.35
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2

Маккенну после драки в баре выпустили под залог в 20 000 долларов. Фаворита драфта НХЛ-2026 обвиняют в нападении с нанесением телесных повреждений

Фавориту драфта НХЛ-2026 Гэвину Маккенне предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что 18-летнего форварда обвиняют в нападении с попыткой причинения тяжких телесных повреждений, а также в хулиганстве и харассменте.

Инцидент произошел 31 января после матча NCAA, в котором университет Пенсильвании уступил Мичигану (4:5 ОТ).

По информации инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, инцидент был зафиксирован уличными камерами. Маккенна якобы дважды ударил жертву по лицу после «обмена словами».

Журналист Майк МакМэхон подтвердил информацию, что после игры команда университета Пенсильвании находилась в баре с друзьями и родственниками. Человек, не имеющий отношения к команде, словесно оскорблял члена семьи Маккенны. Это послужило причиной драки.

Маккенну задержала университетская полиция, но позднее отпустила под залог в 20 тысяч долларов. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля.