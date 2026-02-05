Маккенну после драки в баре выпустили под залог в 20 000 долларов. Фаворита драфта НХЛ-2026 обвиняют в нападении с нанесением телесных повреждений

Сообщалось, что 18-летнего форварда обвиняют в нападении с попыткой причинения тяжких телесных повреждений, а также в хулиганстве и харассменте.
Инцидент произошел 31 января после матча NCAA, в котором университет Пенсильвании уступил Мичигану (4:5 ОТ).
По информации инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, инцидент был зафиксирован уличными камерами. Маккенна якобы дважды ударил жертву по лицу после «обмена словами».
Журналист Майк МакМэхон подтвердил информацию, что после игры команда университета Пенсильвании находилась в баре с друзьями и родственниками. Человек, не имеющий отношения к команде, словесно оскорблял члена семьи Маккенны. Это послужило причиной драки.
Маккенну задержала университетская полиция, но позднее отпустила под залог в 20 тысяч долларов. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля.