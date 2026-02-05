Маккенну после драки в баре выпустили под залог в 20 000 долларов. Фаворита драфта НХЛ-2026 обвиняют в нападении с нанесением телесных повреждений

Журналист Майк МакМэхон подтвердил информацию, что после игры команда университета Пенсильвании находилась в баре с друзьями и родственниками. Человек, не имеющий отношения к команде, словесно оскорблял члена семьи Маккенны. Это послужило причиной драки.