Хоккеистки сборной России уступили белорусским юниорам Eurasia Jastar Cup

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею проиграла юниорской команде Белоруссии (игроки не старше 18 лет) в своем заключительном матче на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) в пользу белорусских хоккеистов, в составе которых отличились Артур Жук (1-я минута), Евгений Громыко (13), Алексей Сансевич (17, 32) и Никита Максименко (46). У российской команды шайбу забросила Екатерина Лихачева (42).
Женская сборная России проиграла все три матча на турнире. В понедельник спортсменки уступили юниорам-соотечественникам со счетом 0:10, а во вторник — юниорам из Казахстана (4:9).