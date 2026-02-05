Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
0
:
Автомобилист
1
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.53
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.20
П2
1.86
Хоккей. НХЛ
06.02
Баффало
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06.02
Вашингтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.50
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
06.02
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.06
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
06.02
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.97
X
4.60
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
06.02
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.40
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
06.02
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.20
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2

Хоккеистки сборной России уступили белорусским юниорам Eurasia Jastar Cup

Женская сборная России уступила белорусским юниорам в матче Eurasia Jastar Cup.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею проиграла юниорской команде Белоруссии (игроки не старше 18 лет) в своем заключительном матче на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.

Встреча закончилась со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) в пользу белорусских хоккеистов, в составе которых отличились Артур Жук (1-я минута), Евгений Громыко (13), Алексей Сансевич (17, 32) и Никита Максименко (46). У российской команды шайбу забросила Екатерина Лихачева (42).

Женская сборная России проиграла все три матча на турнире. В понедельник спортсменки уступили юниорам-соотечественникам со счетом 0:10, а во вторник — юниорам из Казахстана (4:9).