Никитин об 1:0 с «Шанхаем»: «Очень тяжело было, но нашли силы, вырвали. В концовке Гамзин был молодцом, потащил. Команда сражалась»

— Тяжелая игра получилась. Очень тяжело было. Но молодчики, нашли силы. Вырвали. В концовке Гамзин был молодцом, потащил. Команда сражалась.
— С чем связываете такую вязкость сегодня? Всего 25 бросков нанесли в створ.
— Нужно отдать должное сопернику. Они организованно играли. Было мало свободного пространства, плюс на нейтральных шайбах было много конкуренции. Потому и уходило много сил.
— Какое задание давали на концовку третьего периода?
— В принципе ребята знают, как играть. Здесь все зависит от того, выиграл или проиграл ты вбрасывание. Мы его проиграли. Потому преимущество было у атакующей команды, — сказал Никитин.
ЦСКА выиграл 6-й матч подряд — сегодня 1:0 с «Шанхаем», Гамзин сделал 26 сэйвов. Команда Никитина идет 5-й на Западе.