Хоккей. НХЛ
06.02
Баффало
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
06.02
Вашингтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
06.02
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.05
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
06.02
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.60
П2
1.76
Хоккей. НХЛ
06.02
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.50
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
06.02
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06.02
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Никитин об 1:0 с «Шанхаем»: «Очень тяжело было, но нашли силы, вырвали. В концовке Гамзин был молодцом, потащил. Команда сражалась»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в матче с «Шанхаем» со счетом 1:0.

— Тяжелая игра получилась. Очень тяжело было. Но молодчики, нашли силы. Вырвали. В концовке Гамзин был молодцом, потащил. Команда сражалась.

— С чем связываете такую вязкость сегодня? Всего 25 бросков нанесли в створ.

— Нужно отдать должное сопернику. Они организованно играли. Было мало свободного пространства, плюс на нейтральных шайбах было много конкуренции. Потому и уходило много сил.

— Какое задание давали на концовку третьего периода?

— В принципе ребята знают, как играть. Здесь все зависит от того, выиграл или проиграл ты вбрасывание. Мы его проиграли. Потому преимущество было у атакующей команды, — сказал Никитин.

ЦСКА выиграл 6-й матч подряд — сегодня 1:0 с «Шанхаем», Гамзин сделал 26 сэйвов. Команда Никитина идет 5-й на Западе.