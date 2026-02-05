Ларионов о 1-й шайбе СКА в большинстве за 9 матчей: «Попросили, чтобы было больше бросков, создавалось больше помех. Это даст нам толчок в следующих играх — мы должны быть более уверенными при взятии ворот&ra

В этом матче Матвей Поляков отличился в большинстве. СКА выиграл 2-ю игру подряд после антирекордной серии из 7 поражений.
— СКА в течение восьми матчей не реализовывал большинство, сегодня наконец-то получилось забить. Почему так долго был этот компонент «в простое»?
— По контролю шайбы, по тем действиям, которые ребята совершают в большинстве, я могу быть доволен. Но с другой стороны, большинство — это всегда те голы, которые забивают с пятачка, часто даже без броска. Поэтому мы попросили, чтобы все-таки было больше бросков, создавалось больше помех.
Всегда, когда преодолеваешь какой-то тяжелый спад в плане побед, в плане большинства, необходимо забить тот гол, который придаст уверенности. Сегодня этот гол в большинстве может показаться случайным, но в любом случае всегда есть закономерность. Поэтому мы рады, что Мотя Короткий наконец-то набрал свое первое очко после долгого перерыва, когда он не играл.
И, конечно, присутствие Полякова в большинстве моментов — там, где горячо, там, где жарко, он оказался первым и забросил шайбу.
Я думаю, что это даст нам толчок в следующих матчах — мы должны быть более уверенными при взятии ворот и забирать те шансы и вторые моменты, которые идут с отскоков и рикошетов.
Давайте забудем, что было в прошлом, будем двигаться вперед и надеяться на то, что все будет хорошо, — сказал Ларионов.