Ларионов о 1-й шайбе СКА в большинстве за 9 матчей: «Попросили, чтобы было больше бросков, создавалось больше помех. Это даст нам толчок в следующих играх — мы должны быть более уверенными при взятии ворот&ra

— По контролю шайбы, по тем действиям, которые ребята совершают в большинстве, я могу быть доволен. Но с другой стороны, большинство — это всегда те голы, которые забивают с пятачка, часто даже без броска. Поэтому мы попросили, чтобы все-таки было больше бросков, создавалось больше помех.