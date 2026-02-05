Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.02
Баффало
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
06.02
Вашингтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
06.02
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.05
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
06.02
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.60
П2
1.76
Хоккей. НХЛ
06.02
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.50
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
06.02
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06.02
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Ларионов о 1-й шайбе СКА в большинстве за 9 матчей: «Попросили, чтобы было больше бросков, создавалось больше помех. Это даст нам толчок в следующих играх — мы должны быть более уверенными при взятии ворот&ra

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча против «Северстали» (3:1) высказался об игре своей команды в большинстве.

Источник: Спортс"

В этом матче Матвей Поляков отличился в большинстве. СКА выиграл 2-ю игру подряд после антирекордной серии из 7 поражений.

— СКА в течение восьми матчей не реализовывал большинство, сегодня наконец-то получилось забить. Почему так долго был этот компонент «в простое»?

— По контролю шайбы, по тем действиям, которые ребята совершают в большинстве, я могу быть доволен. Но с другой стороны, большинство — это всегда те голы, которые забивают с пятачка, часто даже без броска. Поэтому мы попросили, чтобы все-таки было больше бросков, создавалось больше помех.

Всегда, когда преодолеваешь какой-то тяжелый спад в плане побед, в плане большинства, необходимо забить тот гол, который придаст уверенности. Сегодня этот гол в большинстве может показаться случайным, но в любом случае всегда есть закономерность. Поэтому мы рады, что Мотя Короткий наконец-то набрал свое первое очко после долгого перерыва, когда он не играл.

И, конечно, присутствие Полякова в большинстве моментов — там, где горячо, там, где жарко, он оказался первым и забросил шайбу.

Я думаю, что это даст нам толчок в следующих матчах — мы должны быть более уверенными при взятии ворот и забирать те шансы и вторые моменты, которые идут с отскоков и рикошетов.

Давайте забудем, что было в прошлом, будем двигаться вперед и надеяться на то, что все будет хорошо, — сказал Ларионов.