Хоккей. НХЛ
06.02
Баффало
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
06.02
Вашингтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
06.02
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.05
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
06.02
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.60
П2
1.76
Хоккей. НХЛ
06.02
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.50
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
06.02
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06.02
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Лав после 0:1 от ЦСКА: «Шанхай» не будет сдаваться, ребята стараются, делают все возможное. Мы будем бороться за плей-офф до конца"

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав высказался о поражении от ЦСКА со счетом 0:1.

Источник: Спортс"

Китайская команда занимает 9-е место на Западе с 47 баллами в 53 матчах.

— Ребята здорово боролись. Какие-то вещи сегодня мы делали действительно правильно, но у соперника очень сильная команда, структурированно играют, здорово катаются.

У обеих команд сегодня не было большого количества времени и пространства на льду. Да и в целом… Я еще не успел посмотреть статистику, но у обеих команд было не так много шансов в сегодняшнем матче.

— Это самый системный соперник, с которым вы встречались в лиге за это время?

— Они очень организованная команда. Как уже говорил, они просто не дают сопернику иметь много времени и пространства. Сложно проходить с ними нейтральную зону. Выдержанная команда.

Для нас это создавало трудности в зоне нападения. Мы не так хорошо сыграли в этой зоне. Могли где-то добавить… Как я сказал ребятам, это была игра уровня плей-офф — одна шайба и мало моментов.

— Вы решили бить соперника его же оружием и играть так же системно? В средней зоне демонстрировали образцовый откат.

— Да, мы говорили о таких вещах с ребятами. Проводили определенные изменения. Говорили, что нужно обращаться более правильно с клюшкой. Работать над теми моментами, которые не касаются владения шайбой.

— Только одно удаление у вас. Это так соперник мобилизовал команду?

— Да. Об этом мы тоже говорили. Иногда самый простой способ проиграть матч — это нахватать удалений. Потому мы старались сегодня избежать этого, стараться играть большую часть времени в формате «пять на пять», пользоваться всеми возможностями в спецбригадах. Как я сказал, это была игра действительно уровня плей-офф.

Точно скажу, что эта команда не будет сдаваться. Вижу рост с того момента, как я пришел в команду. Ребята очень стараются и делают все возможное. Потому мы несомненно будем бороться за плей-офф до конца, — сказал Лав.