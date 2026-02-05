Лав после 0:1 от ЦСКА: «Шанхай» не будет сдаваться, ребята стараются, делают все возможное. Мы будем бороться за плей-офф до конца"

Китайская команда занимает 9-е место на Западе с 47 баллами в 53 матчах.
— Ребята здорово боролись. Какие-то вещи сегодня мы делали действительно правильно, но у соперника очень сильная команда, структурированно играют, здорово катаются.
У обеих команд сегодня не было большого количества времени и пространства на льду. Да и в целом… Я еще не успел посмотреть статистику, но у обеих команд было не так много шансов в сегодняшнем матче.
— Это самый системный соперник, с которым вы встречались в лиге за это время?
— Они очень организованная команда. Как уже говорил, они просто не дают сопернику иметь много времени и пространства. Сложно проходить с ними нейтральную зону. Выдержанная команда.
Для нас это создавало трудности в зоне нападения. Мы не так хорошо сыграли в этой зоне. Могли где-то добавить… Как я сказал ребятам, это была игра уровня плей-офф — одна шайба и мало моментов.
— Вы решили бить соперника его же оружием и играть так же системно? В средней зоне демонстрировали образцовый откат.
— Да, мы говорили о таких вещах с ребятами. Проводили определенные изменения. Говорили, что нужно обращаться более правильно с клюшкой. Работать над теми моментами, которые не касаются владения шайбой.
— Только одно удаление у вас. Это так соперник мобилизовал команду?
— Да. Об этом мы тоже говорили. Иногда самый простой способ проиграть матч — это нахватать удалений. Потому мы старались сегодня избежать этого, стараться играть большую часть времени в формате «пять на пять», пользоваться всеми возможностями в спецбригадах. Как я сказал, это была игра действительно уровня плей-офф.
Точно скажу, что эта команда не будет сдаваться. Вижу рост с того момента, как я пришел в команду. Ребята очень стараются и делают все возможное. Потому мы несомненно будем бороться за плей-офф до конца, — сказал Лав.