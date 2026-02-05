Лав после 0:1 от ЦСКА: «Шанхай» не будет сдаваться, ребята стараются, делают все возможное. Мы будем бороться за плей-офф до конца"

— Да. Об этом мы тоже говорили. Иногда самый простой способ проиграть матч — это нахватать удалений. Потому мы старались сегодня избежать этого, стараться играть большую часть времени в формате «пять на пять», пользоваться всеми возможностями в спецбригадах. Как я сказал, это была игра действительно уровня плей-офф.