Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
5
:
Флорида
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Маккенна дважды ударил мужчину после «словесной перепалки». Пострадавшего госпитализировали со сломанной челюстью и выбитым зубом, на тротуаре осталась кровь

Нападающий Гэвин Маккенна возле парковки дважды ударил мужчину после «словесной перепалки», в результате чего тот был госпитализирован со сломанной челюстью и выбитым зубом, а на тротуаре осталась кровь.

Источник: Спортс"

Об этом говорится в полицейском протоколе.

18-летнему канадцу ранее было предъявлено обвинение в нападении с попыткой причинения тяжких телесных повреждений.

Составивший протокол офицер посетил пострадавшего в больнице. У мужчины на губах была засохшая кровь, отсутствовал нижний зуб. Согласно протоколу, мужчина с трудом говорил, поэтому его двое друзей, ставшими свидетелями инцидента, рассказал офицеру о ситуации.

Они рассказали, что Маккенна дважды ударил мужчину по лицу «после словесной перепалки между ними и группой людей, с которыми был Маккенна».

Максимальное наказание за тяжкое преступление первой степени в Пенсильвании составляет 20 лет лишения свободы и/или штраф в размере 25 тысяч долларов.

Фаворит драфта НХЛ может сесть за драку в баре: пострадавший оскорбил мать игрока.