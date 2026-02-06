Маккенна дважды ударил мужчину после «словесной перепалки». Пострадавшего госпитализировали со сломанной челюстью и выбитым зубом, на тротуаре осталась кровь

Об этом говорится в полицейском протоколе.
18-летнему канадцу ранее было предъявлено обвинение в нападении с попыткой причинения тяжких телесных повреждений.
Составивший протокол офицер посетил пострадавшего в больнице. У мужчины на губах была засохшая кровь, отсутствовал нижний зуб. Согласно протоколу, мужчина с трудом говорил, поэтому его двое друзей, ставшими свидетелями инцидента, рассказал офицеру о ситуации.
Они рассказали, что Маккенна дважды ударил мужчину по лицу «после словесной перепалки между ними и группой людей, с которыми был Маккенна».
Максимальное наказание за тяжкое преступление первой степени в Пенсильвании составляет 20 лет лишения свободы и/или штраф в размере 25 тысяч долларов.
Фаворит драфта НХЛ может сесть за драку в баре: пострадавший оскорбил мать игрока.