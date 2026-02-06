Ричмонд
Панарин о контракте на 11 млн долларов с «Кингс»: «Может, звучит смешно, но я такой парень, который не слишком много думает о деньгах. Пытался найти команду, в которой хотел бы играть»

Нападающий Артемий Панарин прокомментировал обмен из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» и подписание с «Кингс» двухлетнего контракта с зарплатой 11 миллионов долларов в год.

Источник: Спортс

"Я пытался найти команду, в которой хотел бы играть. В каком-то смысле это вопрос в ощущениях.

Конечно, я смотрю на игроков, и я много общался с Владиславом Гавриковым в последние пару дней. Он рассказал мне о Лос-Анджелесе, что там отличная организация, отличные партнеры по команде и, конечно же, отличное место для жизни.

Я просто хочу играть за этих ребят, за эту организацию. Конечно, в списке были и другие команды, но я не хотел идти в другие клубы.

Мне кажется, я такой парень, который не слишком много думает о деньгах. Не знаю, может, это звучит смешно, но для меня это не особо важно. Я просто хочу играть за ребят и за клуб. Вот что для меня главное.

Да, это краткосрочный контракт, и это не то, чего я хотел. Но было желание играть в этом клубе, поэтому не было множество вариантов", — сказал Артемий Панарин.

«Сиэтл» предлагал Панарину 4-летний контракт со средней зарплатой больше, чем у Драйзайтля. Форвард «Эдмонтона» получает 14 млн долларов в год.