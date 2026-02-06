Ричмонд
Овечкин получил наименьшее игровое время в сезоне — 13:15 против «Нэшвилла» (6:32 — в большинстве). Форвард сделал передачу — у него 48 очков в 59 матчах

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:2).

Источник: Спортс"

40-летний форвард в третьем периоде стал одним из ассистентов гола Джейкоба Чикрана в большинстве.

В этом матче россиянин нанес два броска по воротам при двух минутах штрафа и одном силовом приеме.

При этом Овечкин получил наименьшее игровое время в нынешнем сезоне — 13:15, из которых 6:32 провел на льду в большинстве.

В нынешнем сезоне Александр имеет в активе 48 (22+26) очков в 59 матчах чемпионата.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
