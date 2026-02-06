Овечкин получил наименьшее игровое время в сезоне — 13:15 против «Нэшвилла» (6:32 — в большинстве). Форвард сделал передачу — у него 48 очков в 59 матчах

40-летний форвард в третьем периоде стал одним из ассистентов гола Джейкоба Чикрана в большинстве.
В этом матче россиянин нанес два броска по воротам при двух минутах штрафа и одном силовом приеме.
При этом Овечкин получил наименьшее игровое время в нынешнем сезоне — 13:15, из которых 6:32 провел на льду в большинстве.
В нынешнем сезоне Александр имеет в активе 48 (22+26) очков в 59 матчах чемпионата.
