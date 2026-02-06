Кучеров продлил серию с очками до 10 матчей, сделав передачу с «Флоридой». Форвард «Тампы» набрал 91 балл в 51 игре сезона

32-летний россиянин продлил результативную серию до десяти игр.
В игре с «Пантерс» он также получил показатель полезности «плюс 1», нанес три броска, заблокировал один бросок соперника, получил 14 минут штрафа, провел пять силовых приемов и сыграл 17:54 (3:11 — в большинстве, 0:26 — в меньшинстве).
В активе Кучерова стало 91 (29+62) балл в 51 матче чемпионата.
Он идет третьим в гонке бомбардиров, уступая Нэтану Маккиннону (93) и Коннору Макдэвиду (96).
