Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2

Кучеров продлил серию с очками до 10 матчей, сделав передачу с «Флоридой». Форвард «Тампы» набрал 91 балл в 51 игре сезона

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:1).

Источник: Спортс"

32-летний россиянин продлил результативную серию до десяти игр.

В игре с «Пантерс» он также получил показатель полезности «плюс 1», нанес три броска, заблокировал один бросок соперника, получил 14 минут штрафа, провел пять силовых приемов и сыграл 17:54 (3:11 — в большинстве, 0:26 — в меньшинстве).

В активе Кучерова стало 91 (29+62) балл в 51 матче чемпионата.

Он идет третьим в гонке бомбардиров, уступая Нэтану Маккиннону (93) и Коннору Макдэвиду (96).

