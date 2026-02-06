Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2

Ткачак толкнул Кучерова в спину в средней зоне — из-за этого началась массовая драка в матче «Тампы» и «Флориды». Хэйгл подрался с Мэттью и стянул с него форму

«Тампа» переиграла «Флориду» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

На пятой минуте третьего периода при счете 4:0 в пользу «Лайтнинг» между командами началась массовая драка.

Эпизод начался из-за того, что нападающий «Пантерс» Мэттью Ткачак в средней зоне толкнул в спину Никиту Кучерова. Россиянин не видел подкатывающегося сзади соперника.

К месту момента сразу съехали игроки команд, после чего на площадке вспыхнула потасовка. На Ткачака набросился форвард «Лайтнинг» Брэндон Хэйгл, который стянул форму с соперника, и, возможно, даже порвал ее.

Кучеров не принимал участие в стычке, наблюдая за ней, но при этом получил 10 минут дисциплинарного штрафа.

Команды в общей сложности заработали 171 минут штрафа в этом матче: «Флорида» — 66, «Тампа» — 81.