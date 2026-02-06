Ткачак толкнул Кучерова в спину в средней зоне — из-за этого началась массовая драка в матче «Тампы» и «Флориды». Хэйгл подрался с Мэттью и стянул с него форму

На пятой минуте третьего периода при счете 4:0 в пользу «Лайтнинг» между командами началась массовая драка.
Эпизод начался из-за того, что нападающий «Пантерс» Мэттью Ткачак в средней зоне толкнул в спину Никиту Кучерова. Россиянин не видел подкатывающегося сзади соперника.
К месту момента сразу съехали игроки команд, после чего на площадке вспыхнула потасовка. На Ткачака набросился форвард «Лайтнинг» Брэндон Хэйгл, который стянул форму с соперника, и, возможно, даже порвал ее.
Кучеров не принимал участие в стычке, наблюдая за ней, но при этом получил 10 минут дисциплинарного штрафа.
Команды в общей сложности заработали 171 минут штрафа в этом матче: «Флорида» — 66, «Тампа» — 81.