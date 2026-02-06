Копитар — 5-й действующий хоккеист с 1300 очками в НХЛ. Больше лишь у Кэйна, Малкина, Овечкина и Кросби

Для 38-летнего словенца этот балл стал 1300-м в лиге.
В активе Копитара стало 1300 (446+854) очков в 1495 матчах в регулярных чемпионатах.
Анже стал пятым среди действующих хоккеистов, которым покорилась эта отметка, и третьим — для игроков не из Северной Америки.
Больше очков набрали четверо — Патрик Кэйн (1375), Евгений Малкин (1390), Александр Овечкин (1671) и Сидни Кросби (1746).
