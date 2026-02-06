Овечкин провел 1550-й матч в регулярках НХЛ и разделил 17-е место в истории лиги, сравнявшись с Дельвеккио. Рекорд у Марло — 1779 игр

40-летний форвард сравнялся с Алексом Дельвеккио и разделил 17-е место в истории лиги по этому показателю. Перед ним идут Брент Бернс (1552 игры, «Колорадо») и Джером Игинла — 1554 матча.
Лидирует по числу игр в регулярках Патрик Марло — 1779.
Овечкин получил наименьшее игровое время в сезоне — 13:15 против «Нэшвилла» (6:32 — в большинстве). Форвард сделал передачу — у него 48 очков в 59 матчах.
