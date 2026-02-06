Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

Овечкин провел 1550-й матч в регулярках НХЛ и разделил 17-е место в истории лиги, сравнявшись с Дельвеккио. Рекорд у Марло — 1779 игр

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1550-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Это достижение покорилось ему в игре с «Нэшвиллом» (4:2).

Источник: Спортс"

40-летний форвард сравнялся с Алексом Дельвеккио и разделил 17-е место в истории лиги по этому показателю. Перед ним идут Брент Бернс (1552 игры, «Колорадо») и Джером Игинла — 1554 матча.

Лидирует по числу игр в регулярках Патрик Марло — 1779.

Овечкин получил наименьшее игровое время в сезоне — 13:15 против «Нэшвилла» (6:32 — в большинстве). Форвард сделал передачу — у него 48 очков в 59 матчах.

