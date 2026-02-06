Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла команду России до 18 лет

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, одержала победу над соотечественниками из команды не старше 18 лет в матче Кубка Будущего, который проходит в Минске.
Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу команды до 17 лет. В составе победителей дубль оформил Иван Коваленко (36-я и 50-я минуты). У сборной России до 18 лет шайбу забросил Виктор Федоров (39).
Кубок Будущего с участием сборных России до 17 и 18 лет проводится в столице Белоруссии в четвертый раз. Все три предыдущих розыгрыша завершались победой белорусской «молодежки».