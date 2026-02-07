Ричмонд
«Торонто» хочет получить выбор в 1-м раунде драфта за Макмэнна (Эллиотт Фридман)

«Торонто» хочет получить выбор в первом раунде драфта за форварда Бобби Макмэнна.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 32 (19+13) очка в 56 играх. Срок его соглашения с кэпхитом 1,35 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Дедлайн обменов намечен на 6 марта.

«Торонто» хочет получить выбор в первом раунде за Бобби Макмэнна. Одна из трудностей на 2026 год: «Колорадо», «Даллас», «Эдмонтон», «Миннесота» и «Вегас» уже обменяли свои выборы в первом раунде. («Каролина» обменяла свой, но получила еще один от «Далласа».).

У «Оттавы» нет выбора в первом раунде, и вряд ли она его получит. Это ограничивает список потенциальных партнеров. Становится сложно, но не невозможно. Макмэнн — хороший игрок", — написал Фридман..