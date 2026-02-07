Ричмонд
Илья Воробьев: «Как говорил мне Морис, если ты ничего не спер, ты плохой тренер. Учиться можно у многих. Везде нужно что-то брать, подмечать детали»

Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился воспоминаниями о работе с Полом Морисом.

Источник: Спортс"

Морис возглавляет «Флориду», ранее он был главным тренером «Металлурга».

«Учиться можно у многих. Как мне говорил Пол Морис в его первый год работы с “Магниткой”, если ты ничего не спер у другого тренера, ты плохой тренер. Везде нужно что-то брать, подмечать какие-то детали. У кого-то оборона, как сейчас у ЦСКА. У кого-то игра с шайбой, как у “Магнитки”, которая буквально не расстается с ней. Отметил бы давление Омска, например. Разных компонентов очень много, только смотри внимательно.

У того же Мориса было очень четкие планирование, подготовка тренировок, анализ матчей, разбор того, кто и над чем должен поработать. Ведение игры опять же.

Еще лет 10 назад североамериканцы превосходили нас в гейм-менеджменте, а сейчас все подровнялось, такого разрыва уже нет. Прежде наши тренеры как делали — выпускали первое звено, потом второе, третье, четвертое, и так по кругу. Вышли спецбригады, а потом опять первое, второе, третье… Сейчас это изменилось.

Взять к примеру вторые периоды в матчах КХЛ. Так вообще больше не играют — ни в Европе, ни в Америке. Начинается совершенно другой вид спорта — кто кого наложит сменами, кто как поменяет линии, чтобы получить преимущество. В этом мы ушли вперед«- написал Воробьев в своем блоге на Спортсе»".

«Ясновидящий говорил, что Мозякин и Зарипов несовместимы на льду». Илья Воробьев открыл блог на Спортсе«».