Илья Воробьев: «Как говорил мне Морис, если ты ничего не спер, ты плохой тренер. Учиться можно у многих. Везде нужно что-то брать, подмечать детали»

«Учиться можно у многих. Как мне говорил Пол Морис в его первый год работы с “Магниткой”, если ты ничего не спер у другого тренера, ты плохой тренер. Везде нужно что-то брать, подмечать какие-то детали. У кого-то оборона, как сейчас у ЦСКА. У кого-то игра с шайбой, как у “Магнитки”, которая буквально не расстается с ней. Отметил бы давление Омска, например. Разных компонентов очень много, только смотри внимательно.