Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Ожиганов о «Динамо»: «Получили по носу. Случился “перекур”, после которого организованные команды вышли и смяли нас. Исправить физику — одна из ключевых задач»

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о результатах команды.

«Динамо» проиграло 12 из 16 последних матчей и занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

"Сделали выводы — и тренерский штаб, и игроки. Сейчас есть время исправиться, пауза нам поможет в этом. Как минимум, все получили по носу, спустились с небес на землю и разобрались в этой ситуации.

Понятно, что за несколько дней ничего не исправить — многое накопилось. Но сейчас мы на верном пути, чтобы поправить все, что допустили.

Давайте называть вещи своими именами — случился «перекур», после которого организованные команды вышли и смяли нас, переиграли. С поражениями уходит уверенность в своих силах, и становилось все хуже и хуже. Исправить физику — одна из ключевых задач", — сказал Ожиганов.