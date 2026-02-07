Ричмонд
Пыленков о Матче звезд: «Нет ничего такого в том, чтобы выпить пива тут. У нас мини-выходные, можно себе позволить. Понятное дело, не упиваться, но отдохнуть можно — мы же тоже люди»

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков отметил, что не будет отказываться от употребления пива во время Матча звезд Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Можно ли во время Матча звезд немного абстрагироваться от регулярного чемпионата КХЛ?

— В целом, нет, наверное. Здесь все игроки из КХЛ, ты от этого никак не уйдешь, все равно есть какие-то разговоры об этом. Но в целом, можно чуть-чуть сменить вектор, разгрузиться, побывать в другой атмосфере и пообщаться с другими игроками. Думаю, такая обстановка положительно повлияет на всех.

Я считаю, что нет ничего такого в том, чтобы выпить пива тут. У нас сейчас мини-выходные, поэтому можно себе позволить. Понятное дело, что не упиваться, но отдохнуть можно — мы же тоже люди, — сказал Пыленков.