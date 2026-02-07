Василевский — основной претендент на «Везину» по мнению ESPN. Сорокин — 2-й, Гибсон — 3-й

ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных претендентов на «Везину».
Лидером голосования стал Василевский. Второе место занял голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, третье — вратарь «Детройта» Джон Гибсон.
За данную номинацию голосуют генеральные менеджеры клубов НХЛ.
В нынешнем сезоне Василевский провел 37 матчей в регулярном чемпионате, одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,11 шайбы и отражая 91,9% бросков. В его активе также два шатаута. Россиянин уже выигрывал «Везину» в сезоне-2018/19.