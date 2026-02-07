Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ

The Athletic обратился к главному тренеру СКА Игорю Ларионову с вопросом: как бы могла выглядеть сборная России на Олимпиаде-2026. Ларионов назвал состав олимпийской сборной, не выбрав ни одного хоккеиста из Fonbet Чемпионата КХЛ.
Полный список российской сборной на олимпийских хоккейный турнир по версии Ларионова выглядит так:
Нападающие: Никита Кучеров («Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес»), Кирилл Марченко («Коламбус»), Владислав Наместников («Виннипег»), Иван Демидов («Монреаль»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Федор Свечков («Нэшвилл»), Иван Барбашев («Вегас»).
Защитники: Михаил Сергачев («Юта»), Александр Никишин («Каролина»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Артем Зуб («Оттава»), Никита Задоров («Бостон»), Дмитрий Орлов ("Сан-Хосе).
Вратари: Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).